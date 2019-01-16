Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 0 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ taraftan Jojic'in içeri çevirdiği topla Adebayor ceza sahası içinde buluştu. Adebayor'un pasında ceza sahası içinde Soner'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

54. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında ceza sahası içi sol tarafında Gomis'in dar açıdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ taraftan Hafez'in ortasında arka direkte topla buluşan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serdar Diyadin xx, Kemal Elmas xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Attamah xx, Serdar xx, Hafez xx, Gökhan İnler xx, Napoleoni xx (irfan Can dk. 85 ?), Jojic xx, Soner xx, Elia xx (Arda dk. 63 x), Adebayor xxx (Robinho dk. 63 x)

Yedekler: Mert, Mahmut, Mert, Caiçara, Salim Farsak, Mustafa Pekşen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Soner Örnek xx, Yasin Güreler xx, Murat Paluli xx, Mehmet Dingil xx, Gökhan Karadeniz xx, Maiga xx, Korkhisko xx, Diallo xx (Caner Hüseyin dk. 74 x), Gomis xx (Mirkan Aydın dk. 65 x), Tom xx (Nimaga dk. 46 x)

Yedekler: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Özgür Kazar

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Adebayor (dk. 32) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Nimaga (dk. 84) (Hatayspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:33 Kaynak: İHA

Adebayor, Türkiye Kupası, Hatayspor, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan, Medipol Başakşehir-Hatayspor Maçında Islıklandı Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupasında Hatayspor'u 1-0 Yendi

Suudi Arabistan'dan Bir Takımın, Sofiane Feghouli'ye Yıllık 6 Milyon Euro Teklif Yaptığı İddia Edildi Sevilla, Ajax'ın Stoperi Maximilian Wöber'i Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 22:07:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 0 (Maç Sonucu)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]