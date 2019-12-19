Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 2 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 2 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 2 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci rövanşında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 2 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci rövanşında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yükseldi. İlk maçı da lacivert-beyazlılar 1-0 kazanmıştı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Gökhan'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Demba Ba'nın ceza sahası içinde kaleci Bekir ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


73. dakikada orta sahada topu alan Mertcan'ın rakiplerini geçip, ceza sahası içine sol taraftan girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.


75. dakikada Taha'nın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Muhammet Haşim'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.


86. dakikada Clichy'nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Berkay sağ taraftan ceza sahası içine girip pasını Muhammet Arslantaş'a verdi.. Muhammet'in vuruşunda kaleci Onur'dan dönen topu Muhammet tekrar alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Miraç'ın eline çarpınca, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.


88. dakikada penaltıda topun başına geçen Muhammet Arslantaş'ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bilal Gölen xx, Mustafa Savranlar xx


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Muhammed Emin Sarıkaya xx, Vieira xx, Mahmut xx (Clichy dk. 42 x), Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Kerim Frei xx, Berkay Özcan xx, Azubuike xx, Robinho xx (Aleksic dk. 72 x), Demba Ba xxx (Muhammet Arslantaş dk. 78 xxx)


Yedekler: Ahmet Kıvanç, İrfan Can, Ponck, Crivelli, Mert Çelik


Teknik Direktör: Okan Buruk


Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan xx (Onur Küçük dk. 70 x), Miraç Acer xx, Volkan Altınsoy xx, Samet Yalçın xx, Bahadır Erol xx, Taha Gür xx (Ali Aydemir dk. 58 x), Mertcan Çam xx, Hakan Yavuz xx, Musa Caner Aktaş xx (Muhammet Haşim Çoban dk. 59 x), Talha Yazgan xx, Taha Balcı xx


Yedekler: Batuhan Tekin, Hasan Çavdar, Murat Cem Akpınar, Hakan Aydın


Teknik Direktör: Alper Avcı


Goller: Demba Ba (dk. 54), Muhammet Arslantaş (dk. 88 pen.) (M. Başakşehir)


Sarı kart: Robinho, Vieira (M. Başakşehir), Miraç (Hekimoğlu Trabzon) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 2 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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