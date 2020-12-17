69. dakikada Aleksic'in orta alandan savunma arkasına attığı topla buluşan Chadli'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0

58. dakikada Giuliano'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

5. dakikada ceza sahası dışında Demba Ba 'nın verdiği pasla buluşan Aleksic'in ceza alanına girerek yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir evinde Turgutluspor 'u ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı.

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