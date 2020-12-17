Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı - Son Dakika

Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı

17.12.2020 20:48
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir evinde Turgutluspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir evinde Turgutluspor'u ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası dışında Demba Ba'nın verdiği pasla buluşan Aleksic'in ceza alanına girerek yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

35. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada Giuliano'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

65. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

69. dakikada Aleksic'in orta alandan savunma arkasına attığı topla buluşan Chadli'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0

79. dakikada Mete'nin sağ taraftan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Gulbrandsen kaleci Can'ı çalımlayarak topu ağlara yolladı. 5-0

83. dakikada Giuliano'nun orta alandan ara pasla topla buluşan Gulbrandsen meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0

90+2. dakikada ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen'in şutunda top ağlarla buluştu. 7-0

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman xx, Mehmet Kapluhan xx, Ata Yıldırım xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Cemali Sertel xx, Ravil Tagir xx, Muhammed xxx (Uğur dk. 84 ?), Mahmut xx (Emre dk. 73 xx), Berkay xx, Giuliano xx, Aleksic xxxx (Emir dk. 81 ?), Chadli xxx (Mete dk. 73 xx), Kerim Frei xxx, Demba Ba xxx (Gulbrandsen dk. 73 xxxx)

Yedekler: Ahmet, Ponck, Azubuike, İrfan, Crivelli

Teknik Direktör: Okan Buruk

Turgutluspor: Can x, Sinan x, Mehmet xx, Emre Keskin x, Ferhat x (Okan dk. 74 x), Samed x (Samet dk. 61 x), Muhammed xx (Mete dk. 74 x), Emre Nasuh x (Burak dk. 46 x), Mert x, Muhammet x, Muhammet Beşir x (Mutlu dk. 46 x)

Yedekler: Fatih, Kenan

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Goller: Aleksic (dk. 5), Demba Ba (dk. 58), Kerim Frei (dk. 65), Chadli (dk. 69), Gulbrandsen (dk. 79, 83, 90+2) (Medipol Başakşehir)

(İHA)

Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı
Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı

Türkiye Kupası, Turgutluspor, Başakşehir, Demba Ba, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı - Son Dakika Spor


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