Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonundaki tüm eşleşmeler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonundaki tüm eşleşmeler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı statüye göre, bu sezon organizasyonda mücadele edecek 145 takım, 5 eleme turu, 3 de final etabını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Tüm turlarda maçlar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım tur atlayacak. Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Koronavirüs düzenlemesi

Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını düzenlemesi yapıldı.

Süper Lig için uygulanan "Takımların A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir." maddesi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli olmayacak.

Kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek. Bu nedenle maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

Hükmen mağlubiyet kararının ardından, statüdeki "Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alamaz." hükmü uygulanmayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme - Son Dakika Spor

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