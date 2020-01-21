Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında M.Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında M.Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor... - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında M.Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor...

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında M.Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında M.Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor..., System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında M. Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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