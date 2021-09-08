Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.
Yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada bugünkü maçların sonucunda 76 Iğdır Belediyespor, Kahta 02, Kuşadasıspor ve Çankaya, tur atladı.
Günün sonuçları şöyle:
76 Iğdır Belediyespor- Orduspor 1967: 1-0
Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya: 0-1
Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-5
Kuşadasıspor-Modafen: 3-0
Dün oynanan karşılaşmada ise Hendekspor, Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek tur atladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı - Son Dakika Spor