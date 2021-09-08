Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı

Dün oynanan karşılaşmada ise Hendekspor , Batman Petrolspor 'u deplasmanda 1-0 yenerek tur atladı.

Günün sonuçları şöyle:

Yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada bugünkü maçların sonucunda 76 Iğdır Belediyespor, Kahta 02, Kuşadasıspor ve Çankaya , tur atladı.

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