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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı

08.09.2021 18:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.

Yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada bugünkü maçların sonucunda 76 Iğdır Belediyespor, Kahta 02, Kuşadasıspor ve Çankaya, tur atladı.

Günün sonuçları şöyle:

76 Iğdır Belediyespor- Orduspor 1967: 1-0

Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya: 0-1

Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-5

Kuşadasıspor-Modafen: 3-0

Dün oynanan karşılaşmada ise Hendekspor, Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek tur atladı.

Türkiye Kupası, Çankaya, Iğdır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı - Son Dakika
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