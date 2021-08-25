Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi

Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

7-9 Eylül 'de oynanacak 1. Eleme Turu'nda müsabakalar, kura çekiminde ismi önce çıkan takımların sahasında yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in yer aldığı kura çekimine 10 takım katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

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