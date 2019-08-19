Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası
1. eleme turu kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol
Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde belirlendi.
Kura çekiminde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, profesyonel ve amatör liglerden katılımın olmasının Ziraat Türkiye Kupası'nı çok özel kıldığını belirterek, "Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak. Sonunda hak edenin kazandığı centilmence maçlar izleyelim." ifadelerini kullandı.
Kupada 35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 ekibin katılacağı 1. eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Kura çekimi sonunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Maltepespor-Hendekspor
1877 Alemdağspor-Modafen
Belediye Derincespor-Edirnespor Yalova
Kadıköy-Bigaspor Bursa
Yıldırımspor- Bozüyük
Vitraspor
Somaspor-Akşehirspor
TKİ Tavşanlı
Linyitspor- Isparta
32 Spor Karaman
Belediyespor- Bucak
Belediye Oğuzhanspor İçel
İdmanyurdu- Kepez
Belediyespor
Çubukluspor- Kırıkkale
Büyük Anadoluspor Yozgatspor
1959-68 Aksaray
Belediyespor Malatya Yeşilyurt
Belediyespor-12 Bingölspor Kilis
Belediyespor-Dersimspor Mardin
Büyükşehir Başakspor- Kahta
02 Muş
Menderesspor- Bitlis
Özgüzelderespor Yüksekova
Belediyespor- Siirt
İl Özel İdaresi Ağrı
1970-Iğdırspor Kars
36-Hoçvan
1954 Kelkit
Belediyespor-Çarşambaspor
Görelespor-Merzifonspor Kastamonu
Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor
1074 Çankırıspor- Boyabat
1868