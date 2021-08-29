Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle: 7 Eylül Salı: 15.00 Batman Petrolspor- Hendekspor (Batman) 8 Eylül Çarşamba: 15.00 76 Iğdır Belediyespor- Orduspor 1967 (Van Atatürk) 15.00 Siirt İl Özel İdaresi- Çankaya (Siirt Atatürk) 15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş) 16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)

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