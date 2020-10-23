Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

23.10.2020 15:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un eski futbolcularından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.

Kura çekiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.

Kupanın 3. turunda, Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den 39 ve ikinci eleme turundan 23 olmak olmak üzere toplam 86 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 3-4-5 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

Kupada 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Bodrumspor- Niğde Anadolu FK

Manisa FK-Gümüşhanespor

Adana Demirspor- Alanya Kestelspor

MKE Ankaragücü-Kocaelispor

Yılport Samsunspor-Muğlaspor

Ankaraspor-Pazarspor

Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor

Fatih Karagümrük- Nevşehir Belediyespor

İnegölspor- Sultanbeyli Belediyespor

İstanbulspor-Elazığspor

Altınordu-Fethiyespor

Kahramanmaraşspor-Somaspor

Beypiliç Boluspor-Hacettepe

Sancaktepe FK-Serik Belediyespor

Tarsus İdmanyurdu- İçel İdmanyurdu

Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği

Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor

Altay- Karatay Termal 1922 Konyaspor

Uşakspor- Şile Yıldızspor

Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor

Sakaryaspor-Diyarbekirspor

Yeni Malatyaspor- Artvin Hopaspor

Kırşehir Belediyespor- Yozgatspor 1959

Çorum FK-Eyüpspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor

Eskişehirspor-Cizrespor

GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler

Balıkesirspor- Esenler Erokspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

Ankara Demirspor- Mamak FK

Ergene Velimeşespor- Karacabey Belediyespor

Sarıyer-Turgutluspor

Giresunspor-Tekirdağspor

Ankara Keçiörengücü- Büyükçekmece Tepecikspor

Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor

Vanspor FK- Sivas Belediyespor

Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor

Tuzlaspor- Bayburt İl Özel İdare

Ümraniyespor-Kırklarelispor

Bursaspor-Karşıyaka

Akhisarspor- Etimesgut Belediyespor

Pendikspor-Düzcespor

Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

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