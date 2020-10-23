Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda eşleşmeler çekilen kura sonucu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un eski kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi töreninde, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından teknik bilgilendirmelerde bulunuldu. Pandemi tedbirleri kapsamında kulüp temsilcileri kurada yer almadı.