Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarının programı şöyle:

24 Kasım Salı:

13.00 Gençlerbirliği- Kırşehir Belediyespor (Eryaman)

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)

14.30 Beypiliç Boluspor- Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)

14.30 Giresunspor- Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)

15.00 Yukatel Denizlispor- Turgutluspor (Denizli Atatürk)

17.00 Fatih Karagümrük- Esenler Erokspor (Stadı henüz belli değil)

19.00 Adanaspor- Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Bursaspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fenerbahçe- Sivas Belediyespor (Ülker)

25 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Tuzlaspor- Sultanbeyli Belediyespor (Stadı henüz belli değil)

13.00 Ankara Keçiörengücü- Kocaelispor (Aktepe)

13.00 Yeni Malatyaspor- Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

14.30 İstanbulspor- Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.30 Altınordu- Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)

15.00 Atakaş Hatayspor- Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Pendikspor (Antalya)

21.00 Çaykur Rizespor- Uşakspor (Çaykur Didi)

26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Göztepe- Kırklarelispor (Gürsel Aksel)