Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nde 5'inci Eleme Turu eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Bu turda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçları oynanacak. 32 takımın katıldığı ve çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak 5'inci tur mücadelelerinde ilk maçlar, 3-4-5 Aralık'ta, rövanş maçları ise 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.

YILMAZ BÜYÜKAYDIN: HEDEFE DOĞRU YAKLAŞTIKÇA HEYECAN SEVİYESİ ARTIYOR

Kura çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Yaklaşık 160 takımın mücadelesiyle başlayan kupa 32 takımla yola devam edecek. Bu turla birlikte çift maç müsabaka usulüne geçiyoruz. Geçtiğimiz turdan sonra heyecanımız katlanarak artıyor. Bu tür müsabakalarının da heyecanlı ve zevkli geçeceğini temenni ediyorum. Hedefe doğru yaklaştıkça heyecan seviyesi daha da fazla artıyor. Kura çekiminin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ALİ DÜŞMEZ: KUPA HER ZAMAN HEYECANLI VE SÜRPRİZE AÇIKTIR

Bütün takımlara başarılar dileyen TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ise "Centilmenlik ve fair play diliyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Kupa her zaman heyecanlı ve sürprizlere açıktır. Hak edenin kazandığı bir kupa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur eşleşmeleri şu şekilde:

Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Futbol Kulübü

Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor

Altınordu - Yukatel Denizlispor

Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor

Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Manisa Futbol Kulübü

Kırklarelispor - Gaziantep Futbol Kulübü

- İstanbul