Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 6 Kasım'da çekilecek
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 6 Kasım'da çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 6 Kasım'da çekilecek

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri, 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 6 Kasım'da çekilecek, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri, 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 5. tur kura çekiminin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacağı belirtildi.

Bu tura 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra geride kalan sezonda Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da katılacağı aktarıldı.

Çift maçlı eleme usulüyle oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde, rövanşların ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacağı kaydedildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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