Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kurası 6 Kasım'da çekilecek!
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kurası 6 Kasım'da çekilecek!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kurası 6 Kasım'da çekilecek!

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 5. tur kura çekiminin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kurası 6 Kasım'da çekilecek!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 5. tur kura çekiminin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacağı belirtildi.


Bu tura 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra geride kalan sezonda Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da katılacağı aktarıldı.


Çift maçlı eleme usulüyle oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde, rövanşların ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacağı kaydedildi.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:30 
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