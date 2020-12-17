Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona erdi

Türkiye Kupası'nda 12-13 ve 14 Ocak tarihlerinde oynanacak son 16 turu maçlarında VAR sistemi de kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın bu anlattıklarını daha önce hiç duymadınız: Babamın ardiyesinde çok çalıştım