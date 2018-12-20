Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Maçları Tamamlandı
7 saat önce
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası
'nda 5. tur maçları tamamlandı.
Kupada 5. tur rövanş maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu.
Rövanş maçlarının sonunda Ümraniyespor, Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor
Baltok, Göztepe, Medipol Başakşehir
, Galatasaray
, Boluspor
, Evkur Yeni Malatyaspor
, Aytemiz Alanyaspor
, Kasımpaşa
, Kayserispor
, Trabzonspor
, Hatayspor
, Antalyaspor
, Akhisarspor ve Fenerbahçe
tur atladı.
Kura çekimi yarın Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul
'da Riva
'daki tesislerinde yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:31 Kaynak: AA
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