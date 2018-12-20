Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Maçları Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Maçları Tamamlandı

7 saat önce

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Maçları Tamamlandı, System.String[]
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı.

Kupada 5. tur rövanş maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu.

Rövanş maçlarının sonunda Ümraniyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor Baltok, Göztepe, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Boluspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor, Akhisarspor ve Fenerbahçe tur atladı.

Kura çekimi yarın Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul'da Riva'daki tesislerinde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:31 Kaynak: AA

Balıkesirspor, Bodrum, Türkiye Kupası, Spor
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