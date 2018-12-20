Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı
6 saat önce
5. tur rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
5. tur rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:38
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