Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı

6 saat önce

5. tur rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı, System.String[]
5. tur rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:38 

Ekonomi
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