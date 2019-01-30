Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu Açıklaması
1 saat önce
IHAAW141451-SPO/30-01-2019- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: - Trabzonspor - Ümraniyespor - Akhisarspor - Kasımpaşa - Galatasaray - Hatayspor - Yeni Malatyaspor - Göztepe 30.01.2019 14: 14: 51 TSI NNNN.
IHAAW141451-SPO/30-01-2019
- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:
- Trabzonspor - Ümraniyespor
- Akhisarspor - Kasımpaşa
- Galatasaray - Hatayspor
- Yeni Malatyaspor - Göztepe 30.01.2019 14: 14: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:20 Kaynak: İHA
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