Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu Açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu Açıklaması

1 saat önce

IHAAW141451-SPO/30-01-2019- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: - Trabzonspor - Ümraniyespor - Akhisarspor - Kasımpaşa - Galatasaray - Hatayspor - Yeni Malatyaspor - Göztepe 30.01.2019 14: 14: 51 TSI NNNN.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu Açıklaması, System.String[]
IHAAW141451-SPO/30-01-2019

- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:
- Trabzonspor - Ümraniyespor
- Akhisarspor - Kasımpaşa
- Galatasaray - Hatayspor
- Yeni Malatyaspor - Göztepe 30.01.2019 14: 14: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Trabzonspor, Türkiye Kupası, Spor
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