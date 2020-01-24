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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. - İSTANBUL
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