Ziraat Türkiye Kupası 'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Göztepe maçında takımı Gökhan Keskin ile Şenol Fidan yönetecek

Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var