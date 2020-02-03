Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Kupada çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti