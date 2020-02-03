Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Kupada çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor- Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk

20.30 Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray: Bahçeşehir Okulları

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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