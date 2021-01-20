Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:9 Şubat Salı20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)10 Şubat Çarşamba: 20.45 Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)11 Şubat Perşembe: 17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı - Son Dakika Spor