Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programında değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programında değişiklik - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programında değişiklik

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ikinci ayağında oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçlarının saatlerinde değişikliğe gidildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programında değişiklik, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ikinci ayağında oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçlarının saatlerinde değişikliğe gidildi.

Soğuk hava şartları nedeniyle yapılan değişiklikler sonucunda, BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 17.00'de, Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçı ise yine aynı gün saat 19.15'te oynanacak.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:36 Kaynak: DHA
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