Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programında değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ikinci ayağında oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçlarının saatlerinde değişikliğe gidildi.

Soğuk hava şartları nedeniyle yapılan değişiklikler sonucunda, BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 17.00'de, Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçı ise yine aynı gün saat 19.15'te oynanacak.