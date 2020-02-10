Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Kupada yarın oynanacak Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçının hakemini (Suat Arslanboğa) dün açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, çarşamba ve perşembe günü yapılacak maçların hakemlerini de duyurdu.

Açıklamaya göre diğer maçların hakemleri şöyle:

12 Şubat Çarşamba:

20.30 Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Şubat Perşembe:

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Trabzonspor: Erkan Özdamar

19.15 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Fırat Aydınus