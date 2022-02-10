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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

10.02.2022 23:30
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş oldu.

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 2

Fatih Karagümrük: 5 - Konyaspor: 4

Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1

Bandırmaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 4

Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 2

Denizlispor: 1 - Trabzonspor: 2

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Penaltılarda 4-2)

Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Penaltılarda 3-1)

KURA ÇEKİMİ YARIN

Kura çekimi yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın 14.30'da İstanbul'da yapılacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

(İHA)

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İttifak Holding, Türkiye Kupası, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika
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