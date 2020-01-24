Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şevik, TFF Maç Planlama Müdürü Besin Yalçın ile son 8'e kalan takımların temsilcileri katıldı.



Kura çekimine Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor seri başı olarak yer alırken, Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor, DG Sivasspor ve GMG Kırklarelispor şeri başı olmayan takımlar oldu.



Final 21 Mayıs'ta



Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat'ta rövanşları 11-12-13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3-4-5 Mart'ta rövanşları da 21-22- 23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali ise 21 Mayıs'ta oynanacak.



Turnuvada 5 ligden 160 takımın yer aldığını belirten TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye Kupası 58. kez idrak ediyoruz. Gençliğimizde çok güzel maçları radyodan dinleyerek büyüdük. Bugün de onu görüyoruz. 8 takımızı şahsım ve TFF yönetim kurlu olarak tebrik ediyorum. Çok keyifli maçlar izledi. TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u ayrı tebrik ediyorum. Final dahil 189 müsabaka oynanacak. Türkiye'yi kucaklayan bu turnuvanın her zaman daha iyi olmasına ümidim her zaman devam ediyor. Hak edenin kazandığı bir final olmasını diliyorum. Sonuna kadar VAR da devam edecek" diye konuştu.



Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler ise şöyle:



Çeyrek Final



Trabzonspor - BB Erzurumspor



Kırklarelispor - Fenerbahçe



Antalyaspor - DG Sivasspor



Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray



Yarı Final



Trabzonspor - BB Erzurumspor/ Kırklarelispor - Fenerbahçe



Antalyaspor - DG Sivasspor/ Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray - İSTANBUL