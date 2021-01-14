Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

14.01.2021 10:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek, System.String[]

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek - Son Dakika Spor


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