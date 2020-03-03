Ziraat Türkiye Kupası'nda dev randevu! Trabzonspor'un iddaa oranı düşüşte...

Bu bir ilandır



TRABZONSPOR - FENERBAHÇE



Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle farklı bir galibiyet elde eden Trabzonspor, Süper Lig'deki son 8 maçından 25 puan çıkartıp zirve inadını sürdürdü.



Bordo mavililerde Daniel Sturridge ile yollar ayrıldı, John Obi Mikel cezalı. 184 günlük aranın ardından Rizespor maçıyla sahalara dönen Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yerini alacak.



Sakatlıkları devam eden Majid Hosseini ile Yusuf Sarı'nın oynaması beklenmiyor, Joao Pereira ise maç saati netleşecek.



Antalyaspor deplasmanında 1 puanı son anda kurtaran Fenerbahçe ise Süper Lig'deki 3 puan hasretini 5 maça çıkardı.



Sarı lacivertlilerde TD Ersun Yanal'ın istifa ettiği ama bu maçta takımın başında olacağı açıklandı. Tecrübeli teknik adam Trabzonspor mücadelesi sonrası takıma veda edecek.



Sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu deplasman kafilesinde yer almadı.



Üyelerin yaklaşık %47'si bordo mavililerin evinde, ilk maçta hata yapmayacağını düşünüyor.



Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı ve Yanal'ın son kez bu maçta takımın başında olacağı açıklandı. Oyuncuları motive etmeye çalışacak olsa da Yanal'ın bu konuda çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Zaten takımdan ayrılacak olan bir teknik direktör için bana göre futbolcuların mevcut motivasyonlarında bile azalma olma ihtimali yüksek. Ayrıca bu maçın İstanbul'da rövanşı olması da işi rövanşa bırakma lüksünü doğuruyor.



Trabzonspor ligin en iyi oynayan takımlarından biri. Turun ilk ayağında Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum.



Trabzonspor, Fenerbahçe maçına böyle hazırlandı...



