Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor, Muş Menderesspor'u ağırlayacak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor, Muş Menderesspor'u ağırlayacak

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçları yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor, Muş Menderesspor'u ağırlayacak, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçları yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Erzincanspor kendi sahasında Muş Menderesspor ile mücadele edecek.


Oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Erzincanspor Basın Sözcüsü Hasan Çakmak, "Daha önceki yıllarda Türkiye Kupasında aldığımız sonuçlarla taraftarımızı mutlu ettiğimiz gibi yine aynı sonuçlar ile kupa heyecanlarına vesile olacağız. Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur eleme maçında Muş Menderesspor ile sahamızda mücadele edeceğiz" dedi.


Çakmak açıklamasında, "Ziraat Türkiye Kupasında takımımız son 2 sezonda bize güzel heyecanlar yaşattı. Bu yıl yine şampiyonluğa oynayacak bir takım kurduk. İlk 2 maçta istediğimiz sonuçları alamadık ama ilerleyen haftalarda bu mücadeleye girecek bir takım oluşturduk. Takımda genç ve yetenekli arkadaşlarımız bulunuyor. Türkiye Kupası maçında da yeni isimlerde yer vereceğiz. Bu arkadaşlar içinde bir şans olacak. Oynayacağımız maçın saati 13.00 olarak belirlendi. İnşallah turu geçerek bir üst tura adımızı yazdıracağız" diye konuştu.


Ziraat Türkiye Kupasında 1. eleme turunu geçen 22 takım ile TFF 3. Lig'de yer alan 44 takımın katıldığı 66 takım 2. tur heyecanı Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak maçlarla devam edecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçlar sonunda 33 takım adını, yine tek maçlı eleme ve seri başı sistemine göre yapılacak 3. tura yazdıracak. - ERZİNCAN

Türkiye Kupası, Hasan Çakmak, Muş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
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