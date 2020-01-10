Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

13 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı ve hakemleri şöyle:

14 OCAK SALI

?16.00 Başakşehir - Kırklarelispor (Mustafa Öğretmenoğlu)

18.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

20.30 Kayserispor - Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)

15 OCAK ÇARŞAMBA

16.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Halis Özkahya)

16 OCAK PERŞEMBE

18.00 Antalyaspor - Göztepe (Volkan Bayarslan)

20.30 Trabzonspor - Denizlispor (Suat Arslanboğa)


Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
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