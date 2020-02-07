Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçın saatinde değişiklik yapıldı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçın saatinde değişiklik yapıldı

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçın saatinde değişiklik yapıldı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce saat 17.30'da başlaması planlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Trabzonspor maçı 17.00'ye, saat 20.30'da oynanması planlanan Demir Grup Sivasspor- Antalyaspor müsabakası ise 19.15'e alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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