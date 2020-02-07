Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçın saatinde değişiklik yapıldı - Son Dakika Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçın saatinde değişiklik yapıldı
7 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce saat 17.30'da başlaması planlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Trabzonspor maçı 17.00'ye, saat 20.30'da oynanması planlanan Demir Grup Sivasspor- Antalyaspor müsabakası ise 19.15'e alındı.
Son Dakika Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Darüşşafaka Tekfen'nin yeni hedefi Türkiye kupası Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı