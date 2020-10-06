Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki eleme turunun maç programı açıklandı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki eleme turunun maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki eleme turunun maç programı açıklandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. eleme turu maçları 13, 14 ve 15 Ekim, 2. eleme turu müsabakaları ise 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak ilk iki turun maç programı şöyle:

1. Eleme Turu

13 Ekim Salı:

13.00 Çarşambaspor- Yozgatspor 1959 (Çarşamba)

14.30 Altındağspor- Çankaya (Çubuk İlçe)

15.30 Bergama Belediyespor- Manisaspor (Bergama 14 Eylül)

14 Ekim Çarşamba:

13.00 Mardin Fosfatspor- Siirt İl Özel İdaresi (21 Kasım)

13.30 Şile Yıldızspor-Modafen (Şile İlçe)

13.30 Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy (Silivri)

13.30 Yalovaspor- Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk)

13.30 1877 Alemdağspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ)

13.30 Belediye Kütahyaspor- Bursa Yıldırımspor (Kütahya Dumlupınar)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Gölcükspor (Başpınar)

13.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe)

13.30 Elazığ Karakoçan- Batman Petrolspor (Doğukent)

13.30 Kozanspor- Kahta 02 (İsmet Atlı)

13.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Adıyaman 1954 (Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.30 İskenderun FK-Payasspor (Stat henüz belli değil)

13.30 Alanya Kestelspor- Karaman Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Tekirdağspor- Bayrampaşaspor (Namık Kemal)

19.00 İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor (Mersin)

15 Ekim Perşembe:

13.00 52 Orduspor-Arhavispor (19 Eylül)

14.30 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

19.00 Isparta 32-Kemerspor 2003 (Isparta Atatürk)

2. Eleme Turu

20 Ekim Salı:

13.00 İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor - İskenderun FK/Payasspor

14.30 Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor - Darıca Gençlerbirliği

19.00 Karşıyaka - Bergama Belediyespor/Manisaspor

21 Ekim Çarşamba:

13.00 Elazığ Karakoçan/Batman Petrolspor - Diyarbekirspor

13.30 Çatalcaspor - Şile Yıldızspor/Modafen

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor - 1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

13.30 Tekirdağspor/Bayrampaşaspor - Silivrispor

13.30 Sultanbeyli Belediyespor - Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor

13.30 Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy

13.30 Belediye Derincespor - Altındağspor/Çankaya

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor - Düzcespor

13.30 1954 Kelkit Belediyespor - Artvin Hopaspor

13.30 Ofspor - Fatsa Belediyespor/Yomraspor

13.30 Cizrespor - Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi

13.30 Nevşehir Belediyespor - Kozanspor/Kahta 02

13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor

13.30 Muğlaspor - Kızılcabölükspor

13.30 Isparta 32/Kemerspor 2003 - Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor

14.30 68 Aksaray Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954

19.00 Fethiyespor - Nazilli Belediyespor

22 Ekim Perşembe:

13.00 Ağrı 1970 - 52 Orduspor/Arhavispor

14.30 Tokatspor/Erbaaspor - Çarşambaspor/Yozgatspor 1959

19.00 Bucaspor 1928 - Somaspor

Edirne Belediyesi, Türkiye Kupası, Ekim, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki eleme turunun maç programı açıklandı - Son Dakika Spor

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