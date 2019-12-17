Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Kupası, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Optimar son anket sonucunu paylaştı: Davutoğlu ve Babacan'a AK Parti'den destek çok düşük
Günlük burç yorumları 17 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Milli Piyango'nun büyük ikramiye çekilişi 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak Kupada Son 16'nın ilk takımı Kasımpaşa

Son Dakika Haberleri
17:05 Transfer Haberleri | Steven Nzonzi'nin yeni adresi Lyon! - Son Dakika Spor
17:05 2020 CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi'nin grupları belli oldu - Son Dakika Spor
17:03 Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika Spor
17:03 Eyüpspor: 2-2 - Son Dakika Spor
16:57 Ziraat Türkiye Kupası - Vanspor Futbol Kulübü: 2 - Kasımpaşa: 2 - Son Dakika Spor
16:10 İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal" - Son Dakika Spor
15:43 Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]