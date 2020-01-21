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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak? Finalin tarihi ise...
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Çeyrek ve yarı final kura çekimi 24 Ocak Cuma günü 15.00'te gerçekleştirilecek. Final maçı 21 Mayıs 2020'de oynanacak
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:17
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