Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak? Finalin tarihi ise... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak? Finalin tarihi ise... - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak? Finalin tarihi ise...

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak? Finalin tarihi ise..., System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.


Çeyrek ve yarı final kura çekimi 24 Ocak Cuma günü 15.00'te gerçekleştirilecek. Final maçı 21 Mayıs 2020'de oynanacak


Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:17 
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