Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda kural çekimi Perşembe günü yapılacak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kural çekimi Perşembe günü yapılacak

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri saat 11.00'de gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kural çekimi Perşembe günü yapılacak, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri saat 11.00'de gerçekleşecek.


Kura çekimine 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor,


Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım katılacak.


Maçlar tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Türkiye, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:26 
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