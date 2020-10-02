Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunda oynanacak olan maçlarda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunda oynanacak olan maçlarda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi.

Misli.com TFF 3. Lig'den 42 takımın katılacağı 1. Eleme Turu ile TFF 3. Lig'den diğer 25 ekip ve 1. Eleme Turu'nu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 ekibin yer alacağı 2. Eleme Turu kuralarının çekimine, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.

Türkiye Kupası'nda 1 ve 2. tur eşleşmeleri şöyle:

1. Tur eşleşmeleri

Şile Yıldızspor - Modafen

Arnavutköy Belediyespor - Çengelköy

Yalovaspor - Halide Edip Adıvarspor

1877 Alemdağspor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor - Bayrampaşa

Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor

Bergama Belediyespor - Manisaspor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gölcükspor

Altındağspor - Çankaya FK

Tokatspor - Erbaaspor

Çarşambaspor - Yozgatspor 1959

52 Orduspor - Arhavispor

Fatsa Belediyespor - Yomraspor

Mardin Fosfatspor - Siirt İl Özel İdaresi

Elazığ Karakoçan FK - Batman Petrolspor

Kozanspor - Kahta 02 Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor

İçel İdmanyurdu - Ceyhanspor

İskenderun FK - Payasspor

Alanya Kestelspor - Karaman Belediyespor

Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003

2. Tur eşleşmeleri

Çatalspor - Şile Yıldızspor/ Modafen

Büyükçekmece Tepecikspor - 1877 Alemdağspo r/ Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor/ Bayrampaşa - Silivrispor

Sultanbeyli Belediyespor - Yalovaspor/ Halide Edip Adıvarspor

Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediyespor/ Çengelköy

Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor - Darıca Gençlerbirliği

Karşıyaka - Bergama Belediyespor/ Manisaspor

Bucaspor 1928 - Somaspor

Belediye Derincespor - Altındağspor/ Çankaya FK

Kırıkkale Büyük Anadoluspor/ Gölcükspor - Düzcespor

Tokatspor/ Erbaaspor - Çarşambaspor/ Yozgatspor 1959

Ağrı 1970 Spor - 52 Orduspor/ Arhavispor

1954 Kelkit Belediyespor - Artvin Hopaspor

Ofspor - Fatsa Belediyespor/ Yomraspor

Elazığ Karakoçan FK/ Batman Petrolspor - Diyarbekirspor

Cizrespor - Mardin Fosfatspor/ Siirt İl Özel İdaresi

Nevşehir Belediyespor - Kozanspor/ Kahta 02 Spor

68 Aksaray Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor/ Adıyaman 1954 Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor

İçel İdmanyurdu/ Ceyhanspor - İskenderun FK/ Payasspor

Muğlaspor - Kızılcabölükspor

Fethiyespor - Nazilli Belediyespor

Isparta 32 Spor/ Kemerspor 2003 - Alanya Kestelspor/ Karaman Belediyespor

(İHA)

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, İcra, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu         
19:28
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü         
18:19
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:31:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei