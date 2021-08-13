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Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı

13.08.2021 17:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı, System.String[]

TFF, 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda statü değişikliğine gidildiğini duyurdu. Buna göre artık yarı finaller çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

UEFA'nın deplasman golü kuralını kaldırmasının ardından bir hamle de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Alının yeni kararlarla Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişikliklere gidildi.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun 10 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün kabulüne karar verildiği belirtildi. Yeni statüye göre, daha önce tek müsabaka üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Ayrıca yarı finalde deplasman golü kuralı da uygulanmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı - Son Dakika Spor


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