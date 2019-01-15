Ziraat Türkiye Kupası'nda Oynanması Planlanan Boluspor-Galatasaray Maçı, Olumsuz Hava Koşulları...
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:57 Kaynak: AA
Boluspor-Galatasaray Maçı Yarına Ertelendi
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