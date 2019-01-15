Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Oynanması Planlanan Boluspor-Galatasaray Maçı, Olumsuz Hava Koşulları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Oynanması Planlanan Boluspor-Galatasaray Maçı, Olumsuz Hava Koşulları...

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Oynanması Planlanan Boluspor-Galatasaray Maçı, Olumsuz Hava Koşulları..., System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:57 Kaynak: AA

Galatasaray, Türkiye Kupası, Boluspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boluspor-Galatasaray Maçı Yarına Ertelendi Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu

Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 Berabere Kaldı Ryan Babel, Fulham'a Transfer Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:22:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Oynanması Planlanan Boluspor-Galatasaray Maçı, Olumsuz Hava Koşulları...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]