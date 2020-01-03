Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1 ve 2. maçlarının programı açıklandı.



Kupa'da ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak'ta, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.



Müsabakaların programı şöyle:



1. maçlar:



14 Ocak Salı:



16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)



18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)



20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



15 Ocak Çarşamba:



16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)



18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş (Kazım Karabekir)



20.30 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)



16 Ocak Perşembe:



18.00 Antalyaspor-Göztepe (Stat henüz açıklanmadı)



20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)



2. maçlar:



21 Ocak Salı:



14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk)



20.30 Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Ülker)



22 Ocak Çarşamba:



14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)



23 Ocak Perşembe:



14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)



17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)



20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)



