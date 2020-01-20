Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 6 rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 6 rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

17.00 Göztepe- Antalyaspor: Zorbay Küçük

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

17.00 Yukatel Denizlispor- Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:22 Kaynak: DHA
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