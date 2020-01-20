Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 6 rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:22 Ocak Çarşamba: 14.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek17.00 Göztepe- Antalyaspor: Zorbay Küçük20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat23 Ocak Perşembe: 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu17.00 Yukatel Denizlispor- Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan