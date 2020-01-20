Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 6 rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

22 Ocak Çarşamba

17.00 Göztepe- Antalyaspor : Zorbay Küçük

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor : Mustafa Öğretmenoğlu

17.00 Yukatel Denizlispor- Trabzonspor : Ali Şansalan

20.30 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan