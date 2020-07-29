Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor

Aytemiz Alanyaspor: 2-0

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

58'inci Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde bordo mavili ekibi şampiyonluğa ulaştıran goller 25'inci dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+10'uncu dakikada Sörloth'tan geldi.

5'inci dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden şutu auta çıktı. 8'inci dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Campi'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı. 20'nci dakikada Juanfran'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Bakasetas'ın vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.20'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth topu soluna aldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Marafona başarılı oldu.25'inci dakikada Sörloth'un sol kanattan içeri yerden sert ortasında Abdulkadir Ömür topa kayarak vurdu ve takımın öne geçirdi: 1-0.39'uncu dakikada Sörloth'un sert şutu üstten auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor 1-0'lık üstünlükle tamamladı.64'üncü dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Pereira ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Bilal Başacıkoğlu yere uzanarak kafa vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.76'ncı dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Onur Bulut bekletmeden sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.89'uncu dakikada Sörloth'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, kaleciyi geçti. Savunmanın baskısı altında vuruşunu yapan Abdülkadir Ömür, topu dışarı yolladı.90+2'nci dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Caulker'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.90+6'ncı dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada Ceyhun Gülselam topu altıpasa indirdi. Cisse'nin kafayla tamamladığı top ağlara gitti ancak gol ofsayt kararı nedeniyle geçerli sayılmadı.90+9'uncu dakikada Fernandes sol kanattan ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan Çakır topu son anda çeldi.90+10'uncu dakikada Sosa'nın pasıyla hızlı çıkan Sörloth, topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına girdi ve kaleci Marafona'nın yanından topu ağlara göndererek skoru tayin etti: 2-0.Müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyeti ile son buldu.TRABZONSPOR 9'UNCU KEZ KUPAYA UZANDIZiraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıllık kupa hasretine son verdi. En son 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan bordo mavililer, 10 yıl sonra 9'uncu kupasını müzesine götürdü.Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez oynadığı Türkiye Kupası Finali'nden mağlubiyetle ayrılmış oldu.NOVAK HASTANEYE KALDIRILDI

Trabzonspor'un bek oyuncusu Filip Novak, 77'nci dakikada sakatlık geçirdi. Hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan Novak uzun süre yerde kaldı. Sağlık ekibi, Çekyalı futbolcunun yanına giderken, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans çağrıldı. Novak, sedyeyle birlikte ambulansa taşındı ve hastanaye kaldırıldı.