ZTK'da son 16 turu maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Kupada son 16 turu maçlarının programı ve hakemler şöyle;YARIN: 15.45 Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) YASİN KOL18.45 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül) BURAK ŞEKER20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA13 OCAK ÇARŞAMBA: 15.45 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SUAT ARSLANBOĞA18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim) TURGUT DOMAN20.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) SARPER BARIŞ SAKA14 OCAK PERŞEMBE: 18.45 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) RAMAZAN KELEŞ
20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK
Kaynak: DHA
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