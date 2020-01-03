Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Türkiye Kupası son 16 turu maç programlarını açıkladı.

14 Ocak 2020 Salı günü başlayacak olan son 16 turu ilk maçları 16 Ocak'ta sona erecek. Rövanş maçları ise 21 Ocak Salı günü başlayacak ve 23 Ocak Perşembe günü tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu 1'inci maçların programı şu şekilde:

14 Ocak Salı

16.00 Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor

18.30 Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

18.30 B.Ş.Bld. Erzurumspor - Beşiktaş

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor - Göztepe

20.30 Trabzonspor - Yukatel Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş programı ise şöyle:

21 Ocak Salı

14.00 GMG Kırklarelispor - Medipol Başakşehir

20.30 Fenerbahçe - İstikbal Mobilya Kayserispor

22 Ocak Çarşamba

14.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

17.00 Göztepe - Antalyaspor

20.30 Beşiktaş - B.Ş.Bld. Erzurumspor

23 Ocak Perşembe

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

17.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor


Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
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