Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları, yarın yapılacak mücadelelerle başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları, yarın yapılacak mücadelelerle başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada maç programı şu şekilde:

Yarın:

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)

20.30 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor (Ülker) (0-0)

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (1-3)

17.00 Göztepe- Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) (3-4)

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) (2-3)

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) (0-4)

17.00 Yukatel Denizlispor- Trabzonspor (Denizli Atatürk) (0-2)

20.30 Galatasaray- Çaykur Rizespor (Türk Telekom) (1-1)

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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