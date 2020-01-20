Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı şu şekilde:



Yarın:



14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)



20.30 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor (Ülker) (0-0)



22 Ocak Çarşamba:



14.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (1-3)



17.00 Göztepe- Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) (3-4)



20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) (2-3)



23 Ocak Perşembe:



14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) (0-4)



17.00 Yukatel Denizlispor- Trabzonspor (Denizli Atatürk) (0-2)



20.30 Galatasaray- Çaykur Rizespor (Türk Telekom) (1-1)