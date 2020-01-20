Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı şu şekilde: Yarın: 14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker) (0-0)22 Ocak Çarşamba: 14.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı şu şekilde:


Yarın:


14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)


20.30 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor (Ülker) (0-0)


22 Ocak Çarşamba:


14.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (1-3)


17.00 Göztepe- Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) (3-4)


20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) (2-3)


23 Ocak Perşembe:


14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) (0-4)


17.00 Yukatel Denizlispor- Trabzonspor (Denizli Atatürk) (0-2)


20.30 Galatasaray- Çaykur Rizespor (Türk Telekom) (1-1)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Kırklareli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:03 
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