Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 14 Ocak Salı günü başlıyor. Kupada son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor

20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor - Göztepe

20.30 Trabzonspor- Denizlispor

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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