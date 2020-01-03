Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 14 Ocak Salı günü başlıyor. Kupada son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:


14 Ocak Salı:


16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor


18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor


20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe


15 Ocak Çarşamba


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa


18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş


20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray


16 Ocak Perşembe


18.00 Antalyaspor - Göztepe


20.30 Trabzonspor- Denizlispor - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
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