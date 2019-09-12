Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu!
1 saat önce
Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor: 3-1Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor: 0-1Karşıyaka-Muğlaspor: 0-0 (2-4 Penaltılarla)Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Anagold 24 Erzincanspor- Muş Menderesspor: 3-1
Sultanbeyli Belediyespor- Edirnespor: 0-1
Karşıyaka-Muğlaspor: 0-0 (2-4 Penaltılarla)
Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:50
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