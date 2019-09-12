Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu!

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Anagold 24 Erzincanspor- Muş Menderesspor: 3-1



Sultanbeyli Belediyespor- Edirnespor: 0-1



Karşıyaka-Muğlaspor: 0-0 (2-4 Penaltılarla)



Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.