Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu!

1 saat önce

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor: 3-1Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor: 0-1Karşıyaka-Muğlaspor: 0-0 (2-4 Penaltılarla)Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu!, System.String[]

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Anagold 24 Erzincanspor- Muş Menderesspor: 3-1


Sultanbeyli Belediyespor- Edirnespor: 0-1


Karşıyaka-Muğlaspor: 0-0 (2-4 Penaltılarla)


Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.

Edirnespor, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:50 
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