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Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 0 - Osmaniyespor FK: 1

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Nevşehir Belediyespor sahasında Osmaniyespor FK'ya 1-0 yenilerek kupaya veda attı.

Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 0 - Osmaniyespor FK: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Nevşehir Belediyespor sahasında Osmaniyespor FK'ya 1-0 yenilerek kupaya veda attı.


Stat: Gazi


Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx, Ferhat Çalar xx


Nevlehir Belediyespor: Murat Demir x, Muhammed Ali Kurt x, Tolgahan Mulla Çiçek x, Emre Gemici x, Emre Fırtına x (İlker dk. 72 x), Muhammed Emin Balcılar x (Ergün dk. 64 x), Onur Ural x, Muhammet Aran x, Savaş Yılmaz x, Yasin Dülger x, Tugay Yıldırım x (Ozan dk. 58 x)


Teknik Direktör: Ergün Aytekin


Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Semih Üstün xx, Buğrahan Baran xx (Deniz dk. 73 xx), Hamit Bayraktar xx, Cihad Ateş Taşkın x, Vedat Saygı xx, Tevfik Şanver xx, Yasin Çakaloğlu xx, Onur Kızıltaş xx, Hasan Aktürk xx (Furkan Demir dk. 61 xx)


Gol: Hamit Bayraktar (dk. 50) (Osmaniyespor)


Sarı kartlar: Muhammed Ali Kurt, Ozan Kılıçoğlu, Tolgahan (Nevşehir Belediyespor), Onur, Alp, Yasin (Osmaniyespor) - NEVŞEHİR

Türkiye Kupası, Muhammed Ali, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:47 Kaynak: İHA
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