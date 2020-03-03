Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takım kazanır? İddaa'da MBS1 fırsatı...

Bu bir ilandır



Süper Lig'de 24. haftayı geride bıraktık, şimdi gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda!



Yarı finalin bir ayağında Trabzonspor ile Fenerbahçe nefesleri kesecek...



Trabzonspor, Süper Lig'de Rizespor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle farklı kazanıp kritik Türkiye Kupası maçı öncesi morailni yüksek tuttu.



Antalyaspor'dan 1 puanı son saniyede alan Fenerbahçe ise, TD Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını ama bordo mavililere karşı tecrübeli teknik adamın takımın başında son maçına çıkacağını açıkladı.



Zorlu maç öncesi öne çıkan bazı istatistiklere göz atalım...



İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 3 maçta 19 sarı kart çıktı, 2 defa da hakemler kırmızı kartına başvurdu.



Diğer tarafta ise Antalyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak...



Alanyaspor ise 1-0 önde kapattığı Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'ın gollerine engel olamayıp ligde üst üste 4. maçından da 3 puan çıkartamamış oldu.



Yerel derbi öncesi hangi istatistikler ön planda? Göz atalım...



Son 4 resmi maçını kaybeden Alanyaspor, deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçın ise sadece 1'ini kazanabildi.



İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçın sadece 1'ini Alanyaspor kazanabildi, hazırlık maçları da dahil edildiğinde ise son 6 maçta galibiyetleri yok!



Trabzonspor çeyrek finalde BB Erzurumspor'u geçmişti...



